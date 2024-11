Nach Ausschreitungen in Biberach gibt es ein erstes Urteil

Biberach: Nach den gewaltsamen Ausschreitungen vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen im baden-württembergischen Biberach an der Riß ist ein erstes Urteil gefallen. Ein 40-Jähriger wurde wegen Landfriedensbruchs in Tateinheit mit Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätze zu je 50 Euro verurteilt. Am Aschermittwoch war eine Protestaktion in der Stadt so eskaliert, dass die Grünen eine geplante Veranstaltung unter anderem mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann kurzfristig absagen mussten. Bei den Protesten wurden mehrere Polizisten verletzt.

