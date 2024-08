Mutmaßlicher Täter von Solingen in U-Haft

Karlsruhe: Der mutmaßliche Täter von Solingen, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Haftbefehl unter anderem wegen Mordes und Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat. Der IS veröffentlichte unterdessen ein Video, das den Täter zeigen soll. Zu sehen ist ein vermummter Mann, der ein langes Messer in die Kamera hält und dem Anführer des IS einen Treueeid leistet. Schon am Samstag hatte der IS die Tat für sich reklamiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2024 04:00 Uhr