Mutmaßlicher Täter nutzte für Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt einen Flucht- und Rettungsweg

Magdeburg: Bei der Attacke auf den Weihnachtsmarkt soll der mutmaßliche Täter einen Flucht- und Rettungsweg benutzt haben. Das teilten die Behörden bei einer Pressekonferenz mit. Sie gehen weiter von einem Einzeltäter aus. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ermittelt gegen den Verdächtigen bislang wegen fünffachen Mordes und versuchten Mordes in 200 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv war möglicherweise Unzufriedenheit mit dem Umgang von Flüchtlingen aus Saudi-Arabien in Deutschland. Weitere Details dazu gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Die Ermittlungen und Befragungen laufen noch. In Magdeburg war am Abend ein Auto in die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt am Alten Markt gerast. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien gefasst, der seit 2006 in Deutschland lebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 18:00 Uhr