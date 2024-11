Mutmaßliche Rechtsterroristen werden festgenommen

Dresden: Einsatzkräfte in Sachsen und Polen haben acht mutmaßliche Terroristen festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Teil einer rechtsextremen Gruppe zu sein. Die sogenannten "Sächsischen Separatisten" sollen geplant haben, mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen zu erobern. Laut Bundesinnenministerin Faeser hat die Gruppe bereits den Umgang mit Waffen trainiert und militärische Ausrüstung beschafft. Zwei der Männer sind nach Angaben der Bundesanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft. Vier weitere sollen im Laufe des Abends dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Unter den Festgenommenen soll auch ein AfD-Lokalpolitiker sein, der auch Mitglied der "Jungen Alternative" ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2024 18:45 Uhr