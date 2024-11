Mutmaßliche Diebesbande gibt sich als Pfleger aus

Traunstein: Ermittlern ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche Diebesbande gelungen. Deren Mitglieder sollen sich in verschiedenen Einrichtungen in ganz Deutschland als Pfleger ausgegeben und dann Wertgegenstände und Bargeld gestohlen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilten, wurden sieben Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen waren nach einem Diebstahl in einer Pflegeeinrichtung in Grassau im Landkreis Rosenheim aufgenommen und deutschlandweit durchgeführt worden. Im Zuge der Untersuchung wurden in mehreren Pfandleihhäusern Goldschmuck, Diamantringe, Goldbarren und andere Gegenstände in beachtlichem Umfang sichergestellt.

