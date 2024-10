Münchner Valentin-Karlstadt-Musäum ab heute geschlossen

München: Das Valentin-Karlstadt-Musäum und das Cafe Turmstüberl im Isartor haben ab heute für eineinhalb Jahre geschlossen. Grund dafür sind Brandschutzarbeiten. So wird in das seit 60 Jahren bestehende Museum eine Brandmeldeanlage eingebaut. Dazu kommen automatische Brandschutztüren. Das an die Komiker Karl Valentin und Liesl Karlstadt erinnernde Museum nutzt die Schließzeit auch, um seine Heizanlage zu erneuern. Eine Wiedereröffnung ist für 2026 geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 09:15 Uhr