München gibt 35 Mio. Euro für Missbrauchsopfer aus Heimen

München: Die bayerische Landeshauptstadt stellt 35 Millionen Euro für Menschen zur Verfügung, die in städtischen Kinderheimen, in Pflege- oder Adoptivfamilien Opfer von Missbrauch geworden sind. Das hat das Sozialreferat mitgeteilt. Nach Angaben der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Claus, handelt es sich um eine deutschlandweit einmalige Entscheidung. Zum ersten Mal erkenne eine Kommune das Leid der Betroffenen an und stelle einen stattlichen Betrag als Anerkennungsleistung bereit, so Claus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 14:00 Uhr