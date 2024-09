München benennt Straßen nach Beckenbauer und Stamm

München: In der bayerischen Landeshauptstadt soll ein Platz nach dem verstorbenen Fußball-Profi Franz Beckenbauer benannt werden. Auf Beschluss des Kommunalausschuss des Stadtrats, wird eine Fläche an der Münchner Fußball-Arena nach Beckenbauer benannt; das Stadion selbst soll dann die Adresse "Franz-Beckenbauer-Platz 5" bekommen. Gültig wird die Umbenennung am 7. Januar, dem Todestag Beckenbauers. Auch die verstorbene CSU-Politikerin Barbara Stamm wird auf diese Weise geehrt: In Neufreimann im Norden Münchens wird es künftig eine Straße geben, die nach ihr benannt ist.

