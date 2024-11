Moskau meldet Abschuss dutzender ukrainischer Drohnen

Moskau: Über der russischen Hauptstadt sind nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin mehrere ukrainische Drohnen abgefangen worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet, allerdings sollen mehrere Häuser in Flammen stehen. Den Angaben zufolge wurden die Drohnen über Außenbezirken Moskaus abgeschossen, insgesamt sollen es mehr als 25 gewesen sein. Es handelt sich dabei um einen der größten Drohnenangriffe auf Moskau seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. An zwei Flughäfen in der Stadt wurde vorübergehend der Betrieb eingestellt. In den Regionen Kaluga und Brjansk im Südwesten Russlands wurden ebenfalls brennende Gebäude nach ukrainischen Drohnenangriffen gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 09:00 Uhr