Mona Lisa erhält eigenen Raum im modernisierten Louvre

Paris: Das weltberühmte Gemälde "Mona Lisa" soll künftig in einem eigenen Raum im Louvre zu sehen sein. Grund ist, dass das meisbesuchte Kunstmuseum der Welt modernisiert wird. Im Zuge dessen werden auch neue unterirdische Räume geschaffen und der Louvre bekommt einen neuen Eingang an der Seine. Derzeit betreten Besucher das Museum über die Glaspyramide in Innenhof, die in den 1980er Jahren errichtet wurde. Die Anlage ist veraltet und verursacht lange Wartezeiten.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.01.2025 19:00 Uhr