Mögliche Heimkehr syrischer Ärzte bedroht Krankenhäuser

Berlin: Mediziner warnen vor Versorgungslücken, sollten syrische Ärztinnen und Ärzte in ihre Heimat zurückkehren. Diese hielten die Versorgung in ländlichen Krankenhäusern aufrecht, ohne sie werde es eng, sagte der Präsident des Verbands leitender Krankenhausärztinnen und -ärzte, Weber, der "Bild"-Zeitung. Demnach arbeiten rund 5.000 syrische Mediziner in deutschen Kliniken. Der Arbeitgeberverband Pflege befürchtet sogar das Aus für kleinere Pflegeheime, sollten syrische Fachkräfte das Land verlassen. Nach dem Umsturz in Syrien hatten Deutschland und andere EU-Länder ihre Asylverfahren für syrische Staatsbürger ausgesetzt. Auch über Rückführungen wird diskutiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 03:00 Uhr