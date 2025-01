Mobilfunk-Datenvolumen an Silvester zieht kräftig an

Bonn: Die Handynutzer in Deutschland haben in der Silvesternacht viel mehr Daten verbraucht als in vergangenen Jahren, wenn man die Corona-Zeit außen vor lässt. Netzbetreiber wie die Telekom, Vodafone und O2 sprechen von einem Plus von 20 bis 30 Prozent. Ein Grund dafür ist die gestiegene Nutzung von Diensten wie Whatsapp, Facetime oder Signal, über die Anrufe als Audio oder Video geführt werden. Außerdem verschicken Menschen häufiger Videos als Silvestergrüße. Beigetragen dazu hat nach Angaben der Betreiber auch, dass die Zahl der Funklöcher kleiner und die Abdeckung mit schnellen 5G-Netz größer geworden ist.

