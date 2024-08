Ministerpräsidentin von Bangladesch flieht nach Indien

Dhaka: Nach wochenlangen Unruhen in Bangladesch ist Ministerpräsidentin Hasina zurückgetreten. Militär und Außenministerium bestätigten diesen Schritt. Die Politikerin selbst soll zusammen mit ihrer Schwester per Militärhubschrauber nach Indien geflohen sein. Offenbar hatten tausende Demonstranten trotz einer Ausgangssperre die offizielle Residenz der Regierungschefin gestürmt. Die Militärführung kündigte an, mit dem Präsidenten von Bangladesch über eine Übergangsregierung zu beraten. In dem südasiatischen Land war die Polizei zuletzt mit großer Härte gegen Demonstranten vorgegangen. In den vergangene Wochen sollen nach Medienberichten fast 300 Menschen ums Leben gekommen sein; mindestens 11.000 wurden demnach festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 16:00 Uhr