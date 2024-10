Ministerium relativiert Bericht über Mangel an Kochsalzlösungen

Berlin: Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Bericht aus Nordrhein-Westfalen über fehlende Kochsalzlösungen in Teilen zurückgewiesen. Ein Lieferengpass sei noch kein Versorgungsengpass, sagte ein Ministeriumssprecher dem "Ersten". Es sei kein Lieferabriss zu befürchten. Mehrere Hersteller hätten Lieferprobleme bereits abgestellt oder kündigten das für die nahe Zukunft an. Außerdem werde die Produktion hochgefahren. Zuvor hatte der Chef des Apothekerverbands Niederrhein in einem Interview gewarnt, Bestellungen von Krankenhäusern für Kochsalz-Infusionen und -spülungen könnten nicht mehr in vollem Umfang bedient werden.

