Mindestens sieben Vermisste nach Unwettern in Spanien

Nach heftigen Unwettern im Süden und Ostens Spaniens gelten mindestens sieben Menschen als vermisst. Einsatzkräfte suchen mit Drohen nach ihnen, wie eine Behördensprecherin sagte. Im Fernsehen war zu sehen, wie Wassermassen mehrere Ortschaften fluteten und Autos und Bäume mitrissen. Innerhalb eines halben Tages sind in einigen Gebieten bis zu 180 Liter Regen gefallen. In der Nähe von Malaga entgleiste ein Schnellzug mit fast 300 Passagieren an Bord. Verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 02:00 Uhr