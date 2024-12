Mindestens 167 Tote nach Flugzeugunglück in Südkorea

Seoul: In Südkorea sind bei einem Flugzeugunglück mindestens 167 Menschen ums Leben gekommen. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl noch steigt, da 181 Menschen an Bord waren und bisher nur zwei lebend gerettet werden konnten. Die Maschine kam aus Thailand. Bei der Landung in Muan im Südwesten schoss sie über die Landebahn hinaus und zerschellte an einer Mauer. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht klar, die Feuerwehr vermutet derzeit aber einen Vogelschlag. Davor hatte der Tower die Piloten noch kurz vor der Landung gewarnt, wie das Verkehrsministerium mitgeteilt hat. Es ist das schwerste Unglück einer südkoreanischen Fluggesellschaft seit 1997. Bundeskanzler Scholz sprach sein Beileid aus und wünschte den Verletzten rasche Genesung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 12:00 Uhr