"Milton" erreicht erneut höchste Hurrikan-Stufe fünf

Washington: Der auf den US-Bundesstaat Florida zurasende Sturm "Milton" hat wieder an Stärke zugenommen und ist erneut zu einem Hurrikan der höchsten Stufe fünf geworden. Das Nationale Hurrikanzentrum teilte mit, man messe Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern in der Stunde. Viele Menschen in Florida versuchen, sich in Sicherheit zu bringen: Autobahnen sind verstopft, an Tankstellen wird das Benzin knapp. US-Präsident Biden hatte seine geplante Deutschlandreise wegen des Sturms abgesagt. Das könne einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 100 Jahre werden, sagte Biden. Da könne er nicht außer Landes sein. Der US-Präsident wollte eigentlich am Donnerstag nach Berlin kommen. Kanzler Scholz äußerte Verständnis. Biden rief die Menschen in Florida auf, die Region zu verlassen. Es gehe um Leben und Tod.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2024 05:00 Uhr