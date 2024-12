Milliarden Menschen feiern bereits das neue Jahr 2025

Berlin: Rund um den Globus feiern Milliarden Menschen den Start ins neue Jahr. Als Erste begrüßten die Einwohner des Atolls Kiritimati 2025. Es gehört zum pazifischen Inselstaat Kiribati. Es folgten unter anderem Neuseeland und Australien. Deutschlands größte Silvesterparty dürfte es in Berlin am Brandenburger Tor geben. Dort treten Musiker wie Rapperin Shirin David oder Neue Deutsche Welle-Star Peter Schilling auf. In der Hauptstadt sind 4.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Auch in Bayern sind die Einsatzkräfte für die Silvesternacht gerüstet. Vielerorts gilt ohnehin ein Böllerverbot. Deutschlandweit wurde aber schon tagsüber Feuerwerk gezündet. Im sächsischen Pirna verletzte sich ein 16-Jähriger durch einen illegalen Böller schwer an der Hand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 18:00 Uhr