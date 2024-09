Migrationstreffen beginnt in Berlin

Berlin: Im Bundesinnenministerium hat am Nachmittag ein Treffen von Regierung, Union und Ländern zum Thema Migration begonnen. Gesprächsgrundlage ist ein Sicherheitspaket, das die Ampel-Koalition vergangene Woche vorgelegt hatte, als erste Konsequenz aus dem tödlichen Messeranschlag eines Asylbewerbers aus Syrien auf dem Stadtfest in Solingen. Mehrere Seiten fordern nun darüber hinausgehende Maßnahmen. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai will, dass die Migrationspolitik grundlegend neu geordnet wird. Auch die Unionsfraktion verlangt einen klaren Kurswechsel. Der Vertreter der unionsregierten Länder, Hessens Innenminister Poseck, zeigte sich vorsichtig optimistisch. Die demokratische Mitte stehe unter Handlungsdruck, sagte der Christdemokrat. Der Fokus müsse auf der Begrenzung des Zuganges von Flüchtlingen liegen.

