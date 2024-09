Mieter haben künftig Recht auf Balkonkraftwerk

Berlin: Mieter haben künftig das Recht auf ein Balkonkraftwerk. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Die Solargeräte, die per Stecker ans Stromnetz angeschlossen werden, gelten in Zukunft als privilegierte Maßnahme im Mietrecht. Damit können Vermieter den Wunsch danach nur noch in Ausnahmefällen ablehnen, zum Beispiel bei denkmalgeschützten Gebäuden. Bisher mussten Vermieter ausdrücklich zustimmen, dass ein Balkonkraftwerk angebaut werden darf.

