Meteorologen rechnen mit neuem Dauerregen im Südosten Bayerns

Passau: In Bayern ist vor allem der Südosten vom Hochwasser betroffen. In Passau wird der höchste Pegel von Donau, Ilz und Inn heute früh erwartet. Dort waren bereits gestern Teile der Altstadt vorsorglich gesperrt worden. Im Raum Traunstein und im Berchtesgadener Land mussten Einsatzkräfte bis zu einhundert Mal wegen überfluteter Keller und Strassen ausrücken. Rund um Rosenheim meldete die Polizei nur vereinzelte Bäche, die über die Ufer traten. Ähnlich verhält es sich im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz. Entspannung ist aber noch nicht in Sicht, denn im Laufe des Nachmittags soll es von den Alpen bis nach Niederbayern wieder schwere Unwetter mit anhaltendem Regen geben. Das gilt auch für Sachsen und Brandenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 08:00 Uhr