Metaller starten erste Warnstreiks in der Nachtschicht

Hannover. In der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in der Nacht eine erste Warnstreikwelle gestartet. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich Beschäftigte in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an Protesten. Bundesweit sind Aktionen geplant. Die Tarifverhandlungen werden heute in dritter Runde fortgesetzt. Überschattet werden sie von den Sparplänen bei VW. Laut dem Betriebsrat sind dort Werksschließungen, Massenentlassungen und Lohnkürzungen geplant. Der Vorstand bestätigte das zunächst nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 03:00 Uhr