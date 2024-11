Metaller bekommen insgesamt 5,1 Prozent mehr Lohn

Hamburg: In der Metall- und Elektroindustrie haben sich Arbeitgeber und IG Metall auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Wie sie vor wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz erklärten, ist eine Lohnerhöhung in zwei Stufen geplant. Ab April kommenden Jahres erhalten die Beschäftigten zunächst zwei Prozent mehr Lohn. Im April 2026 kommen noch einmal 3,1 Prozent dazu. Zudem gibt es eine Einmalzahlung von 600 Euro. Auszubildende sollen ab Jahresbeginn 140 Euro mehr erhalten. Die Arbeitgeber konnten sich dafür mit ihrer Forderung durchsetzen, dass der Tarifvertrag 25 Monate läuft. Die Gewerkschaften hatten 12 Monate gefordert. Die Gesprächsrunde hatte die ganze Nacht hindurch mehr als 18 Stunden lang gedauert. Erstmals hatten Vertreter zweier Tarif-Bezirke, aus Bayern und dem Gebiet Nord, gemeinsam verhandelt. Der Pilotabschluss soll nun in den übrigen neun Tarifgebieten übernommen werden.

