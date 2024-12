Meta bestätigt schwere Störung bei Sozialen Medien

San Francisco: Bei Online-Diensten wie Whats App, Instagram oder Facebook hat es am Abend massive Probleme gegeben. Viele Nachrichten gingen nicht raus - Inhalte konnten nur langsam oder gar nicht hochgeladen werden. Das zuständige Tech-Unternehmen Meta teilte auf X mit, dass ihm entsprechende Probleme bekannt seien. Man arbeite bereits aktiv an einer Lösung. Die Störungen traten nicht nur in Deutschland auf, sondern international.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 23:00 Uhr