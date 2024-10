Merz will stärkere Abzüge bei früherem Renteneintritt

Halle: CDU-Chef Merz will, dass ein früherer Renteneintritt sich künftig stärker auf die Höhe der Rente auswirkt. Beim sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union in Halle an der Saale sagte Merz, wer früher gehe, müsse akzeptieren, dass es größere Abschläge gibt. Das Renteneintrittsalter von 67 Jahren will der CDU-Chef allerdings nicht antasten. Der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, fordert hingegen ein höheres Eintrittsalter. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat unterdessen die Rentenpläne der Bundesregierung kritisiert. Verbandspräsident Wolf sagte, das Rentenpaket sei eine der größten Ungerechtigkeiten der Ampel-Koalition und könne uns alle teuer zu stehen kommen. Bundeskanzler Scholz hingegen verteidigte seinen Plan, das heutige Rentenniveau langfristig zu garantieren. Wer heute arbeite, müsse sich darauf verlassen können, dass er die verdiente Rente in der Zukunft auch ausgezahlt bekomme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 17:00 Uhr