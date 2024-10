Merz will Abschläge für Frührentner erhöhen

Halle: Die CDU will nach einem Wahlsieg im kommenden Jahr mehr Anreize zum Arbeiten geben. CDU-Chef Merz sagte beim Deutschlandtag der Jungen Union, er wolle die Zahl der arbeitsfähigen Bürgergeld-Empfänger senken. Darüber hinaus soll es höhere Abschläge geben, falls Arbeitnehmer vorzeitig in Rente gehen. Für den öffentlichen Dienst kündigte Merz einen Einstellungsstopp an. Bundeskanzler Scholz sagte in seiner Videobotschaft, die Arbeitnehmer in Deutschland hätten zuletzt eine Rekordzahl an Arbeitsstunden geleistet. Wer behaupte, hierzulande werde zu wenig gearbeitet, dem fehle es an ökonomischem Sachverstand, so Scholz.

