Merz strebt Führungsstil ohne öffentlichen Koalitionsstreit an

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Merz will im Fall eines Wahlsieges einen anderen Politikstil pflegen. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur sagte er, langwierige öffentliche Auseinandersetzungen in einer von ihm geführten Koalition werde er verhindern. Stattdessen setze er auf interne Debatten. Die Bürger wollten, dass das Land vernünftig regiert wird, so Merz. Mit Blick auf den Führungsstil von Kanzler Scholz sagte er, er würde es nicht zulassen, dass zwei seiner wichtigsten Ressortminister über Monate über die Medien öffentlich streiten und der Kanzler wie ein unbeteiligter Dritter daneben sitzt. Ähnlich äußerte sich auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.

