Merz kritisiert Ukraine-Politik der Bundesregierung

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Merz hat die Ampelkoalition erneut für ihre Ukraine-Politik kritisiert. In der ARD sagte er am Abend, der Ampel fehle eine strategische Betrachtung der Optionen. Außerdem streite die Regierung öffentlich über konkrete Schritte. Nach den Worten des CDU-Chefs lässt die Regierung so Kreml-Chef Putin über alle Details Bescheid wissen. Anders als Kanzler Scholz zeigte sich Merz offen dafür, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Eine Entscheidung darüber müsse europäisch fallen, sagte er. - Ende der Woche will US-Präsident Biden seinen verschobenen Besuch in Deutschland nachholen. Dabei soll es auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 07:00 Uhr