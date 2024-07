Merz fordert nach tödlichem Angriff von Bad Oeynhausen strengere Migrationspolitik

Berlin: Nach dem tödlichen Angriff in Bad Oeynhausen hat CDU-Chef Merz eine schärfere Migrationspolitik gefordert. In einer von der Unionsfraktion beantragten Aktuellen Stunde im Bundestag warf er die Frage auf, wie lange unsere Gesellschaft die seit Jahren andauernde ungesteuerte Migration noch aushalte. Warnungen vor einer Instrumentalisierung der Tat kamen von den Grünen. Ein 18-jähriger Syrer sitzt seit der vergangenen Woche in Untersuchungshaft, weil er in Bad Oeynhausen mit drei anderen Beteiligten auf einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben soll. Der 20-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen, an denen er später im Krankenhaus starb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 18:00 Uhr