Merz beschwichtigt bei Aussage zu grüner Stahlproduktion

Berlin: Nach scharfer Kritik an seiner Aussage zum sogenannten grünen Stahl hat CDU-Chef Merz eine Erklärung nachgelegt. Den Funke-Zeitungen sagte der Unionskanzlerkandidat, er sei Befürworter der grünen Stahlproduktion. Leider habe man aber den grünen Wasserstoff, den es für eine wettbewerbsfähige Stahlproduktion brauche, noch nicht. Wichtigstes Ziel sei es, die Branche in Deutschland zu halten. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck hatte erklärt, die jüngsten Aussagen von Merz zeugten von - Zitat - "Unwissenheit, Kaltschnäuzigkeit und Verantwortungslosigkeit". Zuletzt hatte die Geschäftsführerin des niedersächsischen Stahlherstellers Georgsmarienhütte, Anne-Marie Großmann, erklärt, wenn das so weiter gehe mit den hohen Strompreisen, könne man am deutschen Standort nur noch ein paar Monate überleben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 09:00 Uhr