Menschen in Deutschland arbeiten bis übermorgen nur für den Staat

Berlin: Dieses Jahr ist der sogenannte Steuerzahler-Gedenktag am 11. Juli. Also arbeiten bis übermorgen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nur für den Staat. Das geht aus dem Bericht des Steuerzahlerbundes hervor. Von einem Euro Einkommen bleiben den Menschen nach Abzug aller Abgaben demnach im Schnitt 47 Cent. Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist die Belastung minimal um 0,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Holznagel, bezeichnete die Steuer- und Abgabenlast im internationalen Vergleich als insgesamt zu hoch. Es brauche dringend eine tiefgreifende Diskussion über den Einkommensteuertarif in Deutschland, insbesondere zugunsten der Mittelschicht, so Holznagel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 14:00 Uhr