Menschen in Bayern erinnern an Reichspogromnacht

München: Der heutige 9. November ist auch Jahrestag der Reichspogromnacht. In Karlstadt im Landkreis Main-Spessart organisiert die Gruppe "Omas gegen Rechts" einen Lichterspaziergang. In München wird mit dem Gedenkakt "Jeder Mensch hat einen Namen" erinnert. Dieser findet im Alten Rathaus und damit an einem historischen Ort statt. Am 9. November 1938 hatte sich dort fast die ganze NS-Elite versammelt. Die Rede des Propagandaministers Goebbels war das Signal für eine Hetzjagd auf Juden in ganz Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 07:30 Uhr