Meinheim holt Gold bei europäischem Bürger-Wettbewerb

Meinheim: Die Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat beim europäischen Wettbewerb "Entente Florale Europe" eine Goldmedaille gewonnen. Die Preisverleihung fand am Wochenende in Ungarn statt. In der Begründung der Jury hieß es, beeindruckend seien die Lindenallee im Ort, die Vielfältigkeit der Gärten und der Landschaft - ebenso das aktive und vielfältige Vereinsleben. Damit biete Meinheim eine Zukunft für alle Generationen. Einen Sonderpreis gab es außerdem für die eigene Nahwärmeversorgung mit Biogas und die Photovoltaikanlage. Die Entente Florale Europe ist ein europaweiter Wettbewerb, der die Bürger in Städten, Gemeinden und Dörfern dazu anhalten will, die Wohn- und Lebensqualität zu erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 13:45 Uhr