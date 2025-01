Mehrere Unfälle in Bayern durch erhöhte Glättegefahr

Sonnefeld: Infolge glatter und vereister Straßen hat es in Bayern mehrere Unfälle gegeben. In Sonnefeld im oberfränkischen Landkreis Coburg kam ein Auto gestern Abend von der schneeglatten Straße ab und krachte in eine Hauswand. Drei Insassen des Wagens wurden leicht, einer schwer verletzt. An einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Wunsiedel streifte ein Auto einen Regionalzug. Der Wagen kam aufgrund der Schneeglätte vor dem Bahnübergang nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr