Mehrere Tote im Westjordanland nach israelischem Angriff

Ramallah: Bei einem israelischen Angriff im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Darunter waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah zwei Frauen im Alter von 30 und 53 Jahren sowie ein 18-Jähriger. Laut Augenzeugen wurden sie bei einem Drohnenangriff in der Stadt Tulkarem getötet. Die israelische Armee sprach von einem Anti-Terror-Einsatz. Berichte über zivile Opfer würden geprüft. Die ohnehin gespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker mit 1.200 Toten am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Beginn des Gaza-Kriegs deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums 788 Palästinenser getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2024 01:00 Uhr