Mehrere Menschen sterben bei gegenseitigen russisch-ukrainischen Angriffen

Kiew: Russland und die Ukraine haben sich weiter mit gegenseitigen Angriffen überzogen. In der russischen Grenzregion Kursk wurden nach Angaben der dortigen Behörden bei einem Drohnenangriff fünf Menschen getötet. Zuvor hatte die Ukraine gemeldet, dass Russland ein Hochhaus in der Industriestadt Dnipro attackiert habe. Bei dem Raketeneinschlag sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, so der zuständige Militärgouverneur. Im Osten der Ukraine gehen derweil die Gefechte an verschiedenen Frontabschnitten weiter. Moskau meldete die Einnahme einer Ortschaft in der Region Donezk. Kiew widersprach umgehend. Allein Russland hat derzeit nach eigenen Angaben rund 700.000 Soldaten an der Front. Unter ihnen sind auch etwa 10.000 Einwanderer, die zwangsweise dort hingeschickt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 13:00 Uhr