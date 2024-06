Mehrere EM-Fanzonen bleiben wegen Gewitterwarnung zu

Dortmund: Nach Warnungen vor unwetterartigen Gewittern mit Sturm und Hagelschlag haben mehrere EM-Ausrichterstädte offizielle Fanzonen für heute geschlossen. Auch große Public-Viewing-Veranstaltungen wurden abgesagt. Betroffen sind Dortmund, Köln, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Der Wetterdienst hatte in seiner Warnung erklärt, örtlich könne es sogar zu Tornados kommen. In Dortmund findet um 18 Uhr das Spiel zwischen der Türkei und Georgien statt, hierzu waren viele Anhänger insbesondere der türkischen Elf ohne Stadionkarte erwartet worden. Die Stadtverwaltung äußerte sich enttäuscht, Priorität habe aber die Sicherheit der Fans. Um 21 Uhr treffen Portugal und Tschechien in Leipzig aufeinander.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 14:00 Uhr