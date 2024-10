Mehrere Bundesländer warnen vor gefälschten Steuerbescheide

Berlin: Die Finanzämter in mehreren Bundesländern haben vor gefälschten Steuerbescheiden gewarnt. Empfänger werden darin aufgefordert, per Überweisung kurzfristig Einkommenssteuer nachzuzahlen. Die Betrüger versenden die Bescheide mit der Post. Zu erkennen sind die Schreiben an den falschen Adressen für die jeweiligen Finanzämter und den Telefon- und Faxnummern, die nicht zum Ort passen. Auch an den Steuernummern, den genannten Websiten und Bankverbindungen kann man die gefälschten Bescheide erkennen, so die Finanzämter. Wer Zweifel hat, soll sich an sein Finanzamt wenden und im Betrugsfall Anzeige erstatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 07:00 Uhr