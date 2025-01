Mehrere bayerische Städte verschicken Grundsteuer-Bescheide

München: Mehrere bayerische Städte verschicken ab heute die Bescheide für die neu berechnete Grundsteuer. In Nürnberg und München werden die Briefe heute ausgegeben, in Fürth und Erlangen morgen. Wieviel Steuer künftig für die Eigentümer anfällt, hängt vom Grundstück, der Bebauung und dem kommunalen Hebesatz ab. Dieser ist etwa in den mittelfränkischen Städten und auch in München deutlich gestiegen. Die Behörden rechnen mit vielen Nachfragen und Widersprüchen, in der Landeshauptstadt wurde extra ein Callcenter eingerichtet. Die Grundsteuer musste nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts reformiert werden, da sie bisher anhand veralteter Werte ermittelt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 12:00 Uhr