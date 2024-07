Mehr Menschen wollen bei der Bundeswehr dienen

Berlin: Bei der Bundeswehr bewerben sich immer mehr Menschen um einen Job. Wie Verteidigungsminister Pistorius der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger" sagte, lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 15 Prozent. Der SPD-Politiker kündigte in dem Interview auch an, im Bundestag für mehr Mittel für sein Ressort zu werben. Laut dem Haushaltsbeschluss soll der Verteidigungsetat 2025 um 1,25 Milliarden Euro wachsen. Gefordert hatte Pistorius über sechs Milliarden Euro mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 03:00 Uhr