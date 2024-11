Mehr als jeder Dritte shoppt wöchentlich online

Berlin: Die Deutschen shoppen immer häufiger online. Mittlerweile sind es 39 Prozent, die mindestens einmal pro Woche im Internet einkaufen - also deutlich mehr als jeder Dritte. Das hat eine repräsentative Umfrage der GfK-Konsumforscher ergeben. Letztes Jahr lag der Anteil noch bei 34 Prozent. Stark zugenommen haben vor allem die Fälle, in denen die Verbraucher sogar mehrmals pro Woche bestellen. Fast jeder Zwanzigste tut dies gar mehrmals am Tag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 14:45 Uhr