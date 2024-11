Mehr als Hälfte der Angestellten bekommt Weihnachtsgeld

Berlin: Etwas mehr als die Hälfte aller Angestellten in Deutschland bekommt Weihnachtsgeld. Das hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in einer Online-Befragung ermittelt. Von den Beschäftigten mit Tarif erhalten sogar 77 Prozent die Sonderzahlung zum Weihnachtsfest, bei Mitarbeitenden ohne Tarifvertrag sind es 41 Prozent. Auch gibt es Unterschiede zwischen Ost und West. Da es in ostdeutschen Betrieben weniger Tarifbindung gibt, bekommen dort auch weniger Angestellte Weihnachtsgeld. Auch beim Betrag gibt es enorme Unterschiede, er liegt zwischen 250 Euro in der Landwirtschaft und etwa 4.000 Euro in der Chemischen Industrie.

