Mehr als ein Drittel der Bevölkerung kann sich ungeplante Ausgaben nicht leisten

Berlin: Ungeplante Ausgaben bereiten immer mehr Menschen finanzielle Probleme. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts her. Demnach konnten im vergangenen Jahr 35 Prozent der Bevölkerung unerwartete Ausgaben wie größere Reparaturen am Auto oder eine neue Waschmaschine nicht aus eigenen Mitteln stemmen. 2022 waren es 33,9 Prozent, 2021 noch 32,2 Prozent. Erfragt hatte die Zahlen das Bündnis Sahra Wagenknecht. Für die BSW-Vorsitzende Wagenknecht sind die Zahlen ein Beleg dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland in den vergangenen drei Jahren Wohlstandsverluste erlitten haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 10:00 Uhr