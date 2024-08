Mehr als 800 Waldbrände wüten in Kanada

Jasper: In Kanada wüten derzeit mehr als 800 Waldbrände. Nach Angaben der zuständigen Behörde sind über 220 davon außer Kontrolle. Auch im Jasper-Nationalpark im Westen des Landes brennt es seit Wochen, der bei Touristen beliebte Park in den kanadischen Rocky Mountains ist deshalb für Besucher derzeit geschlossen. Ein Gebiet von mehr als 33.000 Hektar ist laut Behördenangaben von den Bränden betroffen. Kanada war bereits im vergangenen Jahr von Waldbränden in noch nie gekanntem Ausmaß heimgesucht worden. Experten warnen angesichts des Klimawandels davor, dass Feuer künftig häufiger auftreten und mehr Zerstörungskraft entfalten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 14:00 Uhr