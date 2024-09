Mehr als 600 Einrichtungen in Bayern öffnen zum Tag des offenen Denkmals

München: Zum "Tag des offenen Denkmals" können Interessierte heute mehr als 600 historische Einrichtungen in Bayern besichtigen. Viele davon sind sonst nicht allgemein zugänglich. Vielerorts gibt es Stadtrundgänge und Führungen. Zu sehen sind unter anderem die königliche Villa in Regensburg, der neu entdeckte Grundriss einer früheren Kirche auf der Fraueninsel im Chiemsee oder die Reste eines spätmittelalterlichen Klosters auf dem Großen Georgenberg bei Bad Rodach im Landkreis Coburg. Der bundesweite Tag des offenen Denkmals findet jedes Jahr am zweiten September-Sonntag statt und soll Besucherinnen und Besuchern auch die Vielseitigkeit der denkmalpflegerischen Arbeit zeigen. Er wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert.

