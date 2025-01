Mehr als 20.000 Menschen demonstrieren in Köln gegen Rechtsruck

Köln: In mehreren Städten haben Menschen heute gegen einen Rechtsruck in Deutschland demonstriert. In Köln versammelten sich laut Polizei deutlich mehr als 20.000 Demonstranten. Ihr Protest richtete sich sowohl gegen die AfD als auch die CDU. So hieß es auf Pappschildern - Zitat - "Niemand mag Nazis außer Merz". An der Demonstration nahm auch Gesundheitsminister Lauterbach teil. Aufgerufen hatte ein Bündnis namens "Köln stellt sich quer". In Halle wurde der Wahlkampfauftakt der AfD von Protesten mehrerer Hundert Menschen begleitet. In Berlin haben Aktivisten für den Abend zu einer Großkundgebung am Brandenburger Tor aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 16:00 Uhr