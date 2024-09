Mehr als 140 Tote nach Überschwemmungen in Nepal

Kathmandu: Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Nepal mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen. Etliche Personen werden nach Behördenangaben vermisst. Besonders von den Überflutungen betroffen sind die Hauptstadt Kathmandu und deren Umgebung. Dem nepalesischen Wetterdienst zufolge gab es dort die heftigsten Regenfälle seit mehr als einem halben Jahrhundert. In Südasien kommt es während der Regenzeit von Juni bis September häufig zu Überschwemmungen. In den vergangenen Jahren nahmen tödliche Überflutungen und Erdrutsche allerdings zu.

