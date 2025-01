Maul- und Klauenseuche bei Tieren in Brandenburg nachgewiesen

Potsdam: Erstmals seit Jahrzehnten gibt es in Deutschland wieder einen Fall von Maul- und Klauenseuche. Das Landwirtschaftsministerium in Potsdam meldet drei erkrankte Wasserbüffel in Brandenburg. Es werde eine Sperrzone in einem Umkreis von mindestens drei Kilometern und eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern eingerichtet, sagte die zuständige Ministerin Mittelstädt. Drei Tierärzte und zwei Spezialisten des Friedrich-Loeffler-Instituts seien vor Ort und bildeten die Taskforce, so Mittelstädt. Die Untersuchungen sollen herausfinden, wie gegebenenfalls Übertragungen stattgefunden haben. Die Viruserkrankung ist für Tiere wie Rinder, Schafe und Schweine hochansteckend, für Menschen ungefährlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 14:00 Uhr