Massive Einschränkungen im Bahnverkehr von München Richtung Süden und Westen

München: Der Bahnverkehr von und nach München ist derzeit massiv gestört. Grund ist ein inzwischen behobener Stellwerkschaden in München Pasing. Regionalzüge aus dem Allgäu fahren nur bis Buchloe. Es besteht aber die Möglichkeit, vom Allgäu über Augsburg nach München zu kommen - und umgekehrt. Außerdem fahren von Pasing aus keine Züge von und nach Tutzing am Starnbergersee und Herrsching am Ammersee. Züge aus Richtung Garmisch-Partenkirchen beginnen und enden vorzeitig in Weilheim. Auch die S-Bahn Richtung Dachau ist unterbrochen, es gibt laut Bahn aber einen Busersatzverkehr. Anderswo würden auch Taxis eingesetzt. Die Bahn weist Fahrgäste darauf hin, nur in Taxis zu steigen, die das SEV Schild tragen, nur dann ist die Mitfahrt mit Bahnticket möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 14:00 Uhr