Marburger Bund stimmt für Streiks an kommunalen Kliniken

Berlin: Ab Mitte Januar soll es an kommunalen Kliniken in ganz Deutschland wieder Streiks geben. Bei einer Urabstimmung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat sich die Mehrheit für unbefristete Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Die Vorsitzende des Marburger Bunds, Johna, sagte, dass das Abstimmungsergebnis ein klares Signal an die kommunalen Arbeitgeber sei, den Ärztinnen und Ärzten in den Tarifverhandlungen entgegen zu kommen. Die Gewerkschaft fordert eine Reform der Schichtdienstregelungen, 8,5 Prozent mehr Geld sowie finanzielle Verbesserungen bei Bereitschaftsdiensten. Wann und wo welche kommunalen Kliniken ab 15. Januar bestreikt werden, legen die Landesverbände des Marburger Bunds noch fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 11:15 Uhr